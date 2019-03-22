Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 22 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 27,04 грн/долар, курс купівлі до 27,02 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 30,74 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,0200 - 27,0400 грн/долар, євро 30,7204 - 30,7444 грн/євро, російський рубль 0,4231 - 0,44239 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0200 27,0400

EUR/UAH 30,7204 30,7444

RUB/UAH 0,4231 0,44239

Нагадаємо, 21 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0700 - 27,1050 грн/долар, євро 30,7758 - 30,8129 грн/євро, російський рубль 0,4243 - 0,4251 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,25 грн/долар, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 березня встановлено на такому рівні: 2725,6311 гривень за 100 доларів (+8,8432 гривень).