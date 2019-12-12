Курс доллара продолжает снижаться

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 декабря 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 8 копеек до 23,59 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 26,26 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,38 (23,47 - 11 декабря), продажи - 23,59 (23,67 - 11 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,88 (25,89 - 11 декабря), продажи - 26,26 (26,28 - 11 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,44 (3,44 - 11 декабря), продажи 3,76 (3,76 - 11 декабря) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,30-23,65 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 12 декабря межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейки до 23,58 гривен за доллар, курс в покупке до 23,56 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 26,26 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 12 декабря справочный курс на уровне 23,56 грн/доллар, понизив его по сравнению с 11 декабря (23,61). Справочный курс упал до нового минимума с начала 2019 года. Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук считает, что укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, содержит больше позитивных моментов для экономики Украины, чем негативных.

Как сообщало РБК-Украина, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что курс доллара в следующем году вряд ли упадет до уровня 20 гривен. Отвечая на вопрос, вероятно ли падение курса доллара до уровня в 20 гривен, Милованов сказал: "Вряд ли, я думаю, что это фантастика. Мы можем себе такое фантазировать, но 20 это малореально".