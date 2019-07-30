Курс долара продовжує падати на міжбанку

Фото: курс долара продовжують знижуватися (flickr.com nab/ukr)

Курс долара на ранок 30 липня знизився ще на 10 копійок

Курс долара на міжбанку станом на 10:47 30 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 10 копійок - до 25,14 гривень за долар, курс купівлі - 25,10 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 8 копійок - до 28,00 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці валютні торги відкрилися в діапазоні 25,1000 - 25,1400 грн/долар, євро 27,9664 - 28,0084 грн/євро, російський рубль 0,3959 - 0,3969 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,1000 25,1400

EUR/UAH 27,9664 28,0084

RUB/UAH 0,3959 0,3969

Нагадаємо, напередодні торги на міжбанку закрилися в діапазоні 25,2150 - 25,2400 грн/долар, євро 28,0592 - 28,0845 грн/євро, російський рубль 0,3967 - 0,3975 грн/рубль.

Відзначимо, 30 липня курс долара знижено до чергового мінімуму з початку 2019 року. Зокрема, Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс долара на рівні 25,25 гривень за долар. При цьому курс долара на 29 липня становив 2543,9728 гривень за 100 доларів. Таким чином, долар пробив черговий мінімум з початку року.