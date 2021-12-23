Курс доллара приостановил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,30 гривен за доллар, курс в покупке - 27,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 30,92 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,25 гривен за доллар. Курс упал менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в ближайшее время курс доллара, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 27,2-27,3 гривен за доллар. А появление энергоимпортеров на рынке может привести к смещению доллара к его максимальному осеннему пику - 27,4 гривен.