Курс доллара приостановил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,30 гривен за доллар, курс в покупке - 27,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 30,92 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,2800 - 27,3000 грн/доллар, евро 30,9027 - 30,9227 грн/евро, российский рубль 0,3722 - 0,3726 грн/рубль.
Напомним, 22 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2850 - 27,3050 грн/доллар, евро 30,8511 - 30,8737 грн/евро, российский рубль 0,3694 - 0,3700 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 23 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,25 гривен за доллар. Курс упал менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.
Прогноз
По прогнозу аналитиков, в ближайшее время курс доллара, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 27,2-27,3 гривен за доллар. А появление энергоимпортеров на рынке может привести к смещению доллара к его максимальному осеннему пику - 27,4 гривен.