Курс доллара приостановил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился 28,30 гривен за доллар, курс в покупке - 28,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 33,26 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,2800 - 28,3000 грн/доллар, евро 33,2403 - 33,2638 грн/евро, российский рубль 0,3665 - 0,3669 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,2800 28,3000 EUR/UAH 33,2403 33,2638 RUB/UAH 0,3665 0,3669

Отметим, 30 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2800 - 28,3000 грн/доллар, евро 33,0762 - 33,0968 грн/евро, российский рубль 0,3635 - 0,3639 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,31 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, по даннынм НБУ, в сентябре 2020 года увеличение спроса со стороны отдельных групп импортеров привело к росту спроса на иностранную валюту. Дополнительным фактором ухудшения ситуации на валютном рынке было снижение аппетита инвесторов к активам развивающихся стран.