ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Курс доллара приостановил рост на межбанке

Автор: Александр Белоус

Доллар торгуется возле уровня 28,30

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился 28,30 гривен за доллар, курс в покупке - 28,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 33,26 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,2800 - 28,3000 грн/доллар, евро 33,2403 - 33,2638 грн/евро, российский рубль 0,3665 - 0,3669 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,2800

28,3000

EUR/UAH

33,2403

33,2638

RUB/UAH

0,3665

0,3669

Самые читаемые новости

Отметим, 30 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2800 - 28,3000 грн/доллар, евро 33,0762 - 33,0968 грн/евро, российский рубль 0,3635 - 0,3639 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,31 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, по даннынм НБУ, в сентябре 2020 года увеличение спроса со стороны отдельных групп импортеров привело к росту спроса на иностранную валюту. Дополнительным фактором ухудшения ситуации на валютном рынке было снижение аппетита инвесторов к активам развивающихся стран.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля