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Курс доллара снова превысил уровень 40 гривен: сколько стоит валюта 16 августа

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Украина, Вторник 16 августа 2022 12:20
Курс доллара снова превысил уровень 40 гривен: сколько стоит валюта 16 августа Фото: курс доллара вырос на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 августа 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 15 копеек до 40,05 гривен за доллар. Курс евро снизился на 5 копеек до 40,85 гривен за евро, курс злотого вырос на 5 копеек до 8,75 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,20 грн (39,00 - 15 августа)
  • продажа - 40,05 грн (39,90 - 15 августа) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,65 грн (39,60 - 15 августа),
  • продажа - 40,85 грн (40,90 - 15 августа) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,20 грн (8,10 - 15 августа),
  • продажа - 8,75 грн (8,70 - 15 августа) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 16 августа составляет 37,2817 гривен за евро (-0,3126 гривен).

Курс доллара снова превысил уровень 40 гривен: сколько стоит валюта 16 августа

Напомним, финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина сказал, что курс гривны к доллару, на котором рассчитывается бюджет, пока не является публичным, но "цифры не катастрофичны".

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