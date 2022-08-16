Курс долара знову перевищив рівень 40 гривень: скільки коштує валюта 16 серпня
В обмінних пунктах України сьогодні, 16 серпня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 15 копійок до 40,05 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 40,85 гривень за євро, курс злотого виріс на 5 копійок до 8,75 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 39,20 грн (39,00 - 15 серпня)
- продаж - 40,05 грн (39,90 - 15 серпня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 39,65 грн (39,60 - 15 серпня),
- продаж - 40,85 грн (40,90 - 15 серпня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 8,20 грн (8,10 - 15 серпня),
- продаж - 8,75 грн (8,70 - 15 серпня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 16 серпня становить 37,2817 гривень за євро (-0,3126 гривень).
Нагадаємо, Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що курс гривні до долара, на якому розраховується бюджет, поки не є публічним, але "цифри не катастрофічні".
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