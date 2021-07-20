Курс доллара прекратил снижение на межбанке
Курс доллара на межбанке в продаже 20 июля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,22 гривен за доллар, курс в покупке до 27,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 32,03 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,2000 - 27,2200 грн/доллар, евро 32,0089 - 32,0324 грн/евро, российский рубль 0,3648 - 0,3652 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару на межбанке 19 июля 2021 года закрылись в диапазоне: 27,2000 - 27,2200 грн/доллар, евро 32,1504 - 32,1713 грн/евро, российский рубль 0,3639 - 0,3643 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара вырос после четырехдневного падения. Официальный курс гривны к доллару на 21 июля установлен на таком уровне: 27,2205 гривен за 1 доллар (+0,0073 грн). При этом курс доллара на 20 июля составляет 27,2132 гривен за 1 доллар.