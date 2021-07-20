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Курс долара припинив зниження на міжбанку

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Україна, Вівторок 20 липня 2021 17:19
Курс долара припинив зниження на міжбанку Фото: курс долара стабільний (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 20 липня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,22 гривень за долар, курс в покупці до 27,20 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 14 копійок до 32,03 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,2000 - 27,2200 грн/долар, євро 32,0089 - 32,0324 грн/євро, російський рубль 0,3648-0,3652 грн/рубль.

Курс долара припинив зниження на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 19 липня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,2000 - 27,2200 грн/долар, євро 32,1504 - 32,1713 грн/євро, російський рубль 0,3639 - 0,3643 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара виріс після чотириденного падіння. Офіційний курс гривні до долара на 21 липня встановлено на такому рівні: 27,2205 гривень за 1 долар (+0,0073 грн). При цьому курс долара на 20 липня становить 27,2132 гривень за 1 долар.

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