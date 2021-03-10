Курс доллара прекратил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 10 марта 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,74 гривен за доллар, курс в покупке - 27,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 33,04 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 9 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,7200 - 27,7400 грн/доллар, евро 32,9895 - 33,0106 грн/евро, российский рубль 0,3749 - 0,3754 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7200 - 27,7400 грн/доллар, евро 33,0228 - 33,0466 грн/евро, российский рубль 0,3757 - 0,3761 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,70 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 марта установлен на таком уровне: 27,7016 гривен за 1 доллар (-0,0415 грн). При этом курс доллара на 10 марта составляет 27,7431 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс снизился после роста накануне.