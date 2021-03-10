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Курс долара припинив зниження на міжбанку

Новость на русском → Україна, Середа 10 березня 2021 17:13
Курс долара припинив зниження на міжбанку Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продаж 10 березня 2021 року в порівнянні із закриттям попередній сесії не змінився - 27,74 гривень за долар, курс купівлі - 27,72 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 33,04 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7200 - 27,7400 грн/долар, євро 33,0228 - 33,0466 грн/євро, російський рубль 0,3757 - 0,3761 грн/рубль.

Курс долара припинив зниження на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 9 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,7200 - 27,7400 грн/долар, євро 32,9895 - 33,0106 грн/євро, російський рубль 0,3749 - 0,3754 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 11 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,70 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 березня встановлено на такому рівні: 27,7016 гривень за 1 долар (-0,0415 грн). При цьому курс долара на 10 березня становить 27,7431 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс знизився після зростання напередодні.

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