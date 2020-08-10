Курс доллара прекратил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 10 августа 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,62 гривен за доллар, курс в покупке - 27,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,55 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6000 - 27,6200 грн/доллар, евро 32,5321 - 32,5556 грн/евро, российский рубль 0,3755 - 0,3760 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6000 27,6200 EUR/UAH 32,5321 32,5556 RUB/UAH 0,3755 0,3760

Отметим, 7 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6000 - 27,6200 грн/доллар, евро 32,4907 - 32,5142 грн/евро, российский рубль 0,3743 - 0,3747 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 августа 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 27,73 гривен за доллар. Курс евро снизился на 14 копеек до 32,69 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,50 (27,53 - 7 августа), продажи - 27,73 (27,75 - 7 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,18 (32,28 - 7 августа), продажи - 32,69 (32,83 - 7 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,41 - 7 августа), продажи 3,83 (3,84 - 7 августа) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,60 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 августа установлен на таком уровне: 27,6007 гривен за 1 доллар (-0,0479 грн). При этом курс доллара на 10 августа составляет 27,6486 гривен за 1 доллар.