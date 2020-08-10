Курс долара припинив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 10 серпня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,62 гривень за долар, курс купівлі - 27,60 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 32,55 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,6000 - 27,6200 грн/долар, євро 32,5321 - 32,5556 грн/євро, російський рубль 0,3755 - 0,3760 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6000 27,6200 EUR/UAH 32,5321 32,5556 RUB/UAH 0,3755 0,3760

Відзначимо, 7 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,6000 - 27,6200 грн/долар, євро 32,4907 - 32,5142 грн/євро, російський рубль 0,3743 - 0,3747 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 серпня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 27,73 гривень за долар. Курс євро знизився на 14 копійок до 32,69 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,50 (27,53 - 7 серпня), продажу - 27,73 (27,75 - 7 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,18 (32,28 - 7 серпня), продажу - 32,69 (32,83 - 7 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,41 - 7 серпня), продажу 3,83 (3,84 - 7 серпня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 11 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,60 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 серпня встановлено на такому рівні: 27,6007 гривень за 1 долар (-0,0479 грн). При цьому курс долара на 10 серпня становить 27,6486 гривень за 1 долар.