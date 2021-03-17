Курс доллара прекратил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 17 марта 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,73 гривен за доллар, курс в покупке до 27,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,02 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 16 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,7400 - 27,7600 грн/доллар, евро 33,0327 - 33,0566 грн/евро, российский рубль 0,3814 - 0,3818 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7150 - 27,7350 грн/доллар, евро 33,0030 - 33,0240 грн/евро, российский рубль 0,3749 - 0,3753 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,69 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 18 марта установлен на таком уровне: 27,6978 гривен за 1 доллар (+0,0453 грн). При этом курс доллара на 17 марта составляет 27,6525 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.