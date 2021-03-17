Курс долара припинив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 17 березня 2021 року в порівнянні із закриттям попередній сесії знизився на 3 копійки до 27,73 гривень за долар, курс купівлі до 27,71 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,02 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 16 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,7400 - 27,7600 грн/долар, євро 33,0327 - 33,0566 грн/євро, російський рубль 0,3814 - 0,3818 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7150 - 27,7350 грн/долар, євро 33,0030 - 33,0240 грн/євро, російський рубль 0,3749 - 0,3753 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 18 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,69 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 18 березня встановлено на такому рівні: 27,6978 гривень за 1 долар (+0,0453 грн). При цьому курс долара на 17 березня становить 27,6525 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд.