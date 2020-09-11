Курс доллара прекратил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется возле уровня 27,85 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,87 гривен за доллар, курс в покупке до 27,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 32,99 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,8500 - 27,8700 грн/доллар, евро 32,9744 - 32,9980 грн/евро, российский рубль 0,3722 - 0,3726 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,8500 27,8700 EUR/UAH 32,9744 32,9980 RUB/UAH 0,3722 0,3726

Отметим, торги по доллару на межбанке 10 сентября 2020 года закрылись в диапазоне: 27,8500 - 27,8700 грн/доллар, евро 33,1442 - 33,1653 грн/евро, российский рубль 0,3723 - 0,3729 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,82 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как сообщало РБК-Украина, совет Национального банка Украины (НБУ) 10 сентября утвердил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу. Согласно документу, НБУ будет в дальнейшем придерживаться режима плавающего курсообразования и не будет таргетировать достижение определенного уровня или диапазона обменного курса.