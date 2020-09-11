ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Курс долара припинив зростання на міжбанку

Київ, П'ятниця 11 вересня 2020 10:37
Курс долара припинив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар торгується біля рівня 27,85 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 11 вересня 2020 року у продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,87 гривень за долар, курс купівлі до 27,85 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 17 копійок до 32,99 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,8500 - 27,8700 грн/долар, євро 32,9744 - 32,9980 грн/євро, російський рубль 0,3722 - 0,3726 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,8500

27,8700

EUR/UAH

32,9744

32,9980

RUB/UAH

0,3722

0,3726

Курс долара припинив зростання на міжбанку

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 10 вересня 2020 року закрилися в діапазоні: 27,8500 - 27,8700 грн/долар, євро 33,1442 - 33,1653 грн/євро, російський рубль 0,3723 - 0,3729 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,82 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Як повідомляло РБК-Україна, рада Національного банку України (НБУ) 10 вересня, затвердила Основні принципи грошово-кредитної політики на 2021 рік і середньострокову перспективу. Згідно з документом, НБУ буде надалі дотримуватися режиму плаваючого курсоутворення і не буде таргетувати досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Курс долара Новини України Економіка курс НБУКурс гривні
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся