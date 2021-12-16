Курс доллара снова поднялся выше 27 гривен
Национальный банк Украины (НБУ) на 16 декабря 2021 года установил официальный курс на отметке 27,19 гривен за доллар. Это почти на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 16 декабря установлен на таком уровне: 27,196 гривен за 1 доллар (+0,1975). При этом курс доллара на 15 декабря составляет: 26,9985 гривен за 1 доллар.
Фото: курсы валют на 16 декабря
Таким образом, курс доллара снова превысил отметку 27 гривен после того, как с начала недели торговался ниже нее.
Фото: динамика курса доллара
Межбанк
Накануне межбанк открывался ростом курс доллара до отметки 27,14 гривен. В течение дня рост продолжился, и на закрытии сессии доллар продавался за 27,18 гривен.
Прогноз
Как рассказали опрошенные РБК-Украина банкиры, курс доллара в следующем году будет находиться в коридоре 26-28 гривен. При этом он будет зависеть сразу от нескольких факторов, а новая угроза эскалации конфликта между Россией и Украиной может снова разбалансировать ситуацию.