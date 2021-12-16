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Курс долара знову піднявся вище 27 гривень

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Київ, Четвер 16 грудня 2021 06:15
Курс долара знову піднявся вище 27 гривень Фото: курс долара піднявся вище 27 гривень (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Національний банк України (НБУ) на 16 грудня 2021 року встановив офіційний курс на позначці 27,19 гривень за долар. Це майже на 20 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 грудня встановлено на такому рівні: 27,196 гривень за 1 долар (+0,1975). При цьому курс долара на 15 грудня становить: 26,9985 гривень за 1 долар.

Курс долара знову піднявся вище 27 гривень

Фото: курси валют на 16 грудня

Таким чином, курс долара знову перевищив позначку 27 гривень після того, як з початку тижня торгувався нижче неї.

Курс долара знову піднявся вище 27 гривень

Фото: динаміка курсу долара

Міжбанк

Напередодні міжбанк відкривався зростанням курс долара до позначки 27,14 гривень. Протягом дня зростання продовжилося, і на закритті сесії долар продавався за 27,18 гривень.

Прогноз

Як розповіли опитані РБК-Україна банкіри, курс долара наступного року перебуватиме в коридорі 26-28 гривень. При цьому він залежатиме відразу від декількох факторів, а нова загроза ескалації конфлікту між Росією і Україною може знову розбалансувати ситуацію.

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