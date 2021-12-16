Курс долара знову піднявся вище 27 гривень

Національний банк України (НБУ) на 16 грудня 2021 року встановив офіційний курс на позначці 27,19 гривень за долар. Це майже на 20 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 16 грудня встановлено на такому рівні: 27,196 гривень за 1 долар (+0,1975). При цьому курс долара на 15 грудня становить: 26,9985 гривень за 1 долар.

Фото: курси валют на 16 грудня

Таким чином, курс долара знову перевищив позначку 27 гривень після того, як з початку тижня торгувався нижче неї.

Фото: динаміка курсу долара

Міжбанк

Напередодні міжбанк відкривався зростанням курс долара до позначки 27,14 гривень. Протягом дня зростання продовжилося, і на закритті сесії долар продавався за 27,18 гривень.

Прогноз

Як розповіли опитані РБК-Україна банкіри, курс долара наступного року перебуватиме в коридорі 26-28 гривень. При цьому він залежатиме відразу від декількох факторів, а нова загроза ескалації конфлікту між Росією і Україною може знову розбалансувати ситуацію.