Курс доллара продолжил рост на межбанке
На открытии межбанка 15 декабря 2021 года по состоянию на 10:10 курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии поднялся на 6 копеек - до 27,14 гривен за доллар, курс в покупке - до 27,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки - до 30,58 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги открылись в диапазоне: 27,1200 - 27,1400 грн/доллар, евро 30,5669 - 30,5868 грн/евро, российский рубль 0,3675 - 0,3679 грн/рубль.
Отметим, 14 декабря торги закрылись в диапазоне: доллар 27,0650 - 26,0850 грн/доллар, евро 30,5861- 30,6060 грн/евро, российский рубль 0,3682 - 0,3686 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на сегодня установил официальный курс на отметке до 26,99 гривен за доллар. Это на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Доллар перешел к росту после снижения в течение прошлой недели.