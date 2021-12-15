ru ua
Ср, 15 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Курс доллара продолжил рост на межбанке

Новина українською →
Киев, Среда 15 декабря 2021 10:21
Курс доллара продолжил рост на межбанке Фото: курс доллара продолжает расти (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

На открытии межбанка 15 декабря 2021 года по состоянию на 10:10 курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии поднялся на 6 копеек - до 27,14 гривен за доллар, курс в покупке - до 27,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки - до 30,58 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги открылись в диапазоне: 27,1200 - 27,1400 грн/доллар, евро 30,5669 - 30,5868 грн/евро, российский рубль 0,3675 - 0,3679 грн/рубль.

Курс доллара продолжил рост на межбанке

Отметим, 14 декабря торги закрылись в диапазоне: доллар 27,0650 - 26,0850 грн/доллар, евро 30,5861- 30,6060 грн/евро, российский рубль 0,3682 - 0,3686 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на сегодня установил официальный курс на отметке до 26,99 гривен за доллар. Это на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Доллар перешел к росту после снижения в течение прошлой недели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
Цены выросли. Во сколько украинцам обойдется новогодний стол
Цены выросли. Во сколько украинцам обойдется новогодний стол
DAILY
Болевая точка. Почему Россия боится "переходного периода" для Донбасса и Крыма
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Болевая точка. Почему Россия боится "переходного периода" для Донбасса и Крыма