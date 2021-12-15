Курс доллара продолжил рост на межбанке

На открытии межбанка 15 декабря 2021 года по состоянию на 10:10 курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии поднялся на 6 копеек - до 27,14 гривен за доллар, курс в покупке - до 27,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки - до 30,58 гривен за евро.