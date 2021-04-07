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Курс долара знову піднявся до 28 гривень на міжбанку

Новость на русском → Україна, Середа 07 квітня 2021 17:25
Курс долара знову піднявся до 28 гривень на міжбанку Фото: курс долара зріс до 28 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 7 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 16 копійок до 27,96 гривень за долар, курс купівлі до 27,94 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 31 копійку до 33,24 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9400 - 27,9600 грн/долар, євро 33,2262 - 33,2472 грн/євро, російський рубль 0,3590 - 0,3593 грн/рубль.

Курс долара знову піднявся до 28 гривень на міжбанку

Нагадаємо, 6 квітня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,8000 - 27,8250 грн/долар, євро 32,9096 - 32,9392 грн/євро, російський рубль 0,3609 - 0,3614 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 8 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,89 гривень за долар. Курс виріс на 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 8 квітня встановлено на такому рівні: 27,8923 гривень за 1 долар (+0,0539 грн). При цьому курс долара на 7 квітня складає: 27,8384 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після зниження протягом двох днів підряд.

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