Курс долара знову піднявся до 28 гривень на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 7 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 16 копійок до 27,96 гривень за долар, курс купівлі до 27,94 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 31 копійку до 33,24 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9400 - 27,9600 грн/долар, євро 33,2262 - 33,2472 грн/євро, російський рубль 0,3590 - 0,3593 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 8 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,89 гривень за долар. Курс виріс на 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 8 квітня встановлено на такому рівні: 27,8923 гривень за 1 долар (+0,0539 грн). При цьому курс долара на 7 квітня складає: 27,8384 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після зниження протягом двох днів підряд.