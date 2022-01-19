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Курс долара перейшов до зниження на міжбанку

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Україна, Середа 19 січня 2022 17:08
Курс долара перейшов до зниження на міжбанку Фото: курс долара впав на 8 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 19 січня 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 28,31 гривень за долар, курс в покупці до 28,29 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 15 копійок до 32,11 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,2900 - 28,3100 грн/долар, євро 32,0893 - 32,1120 грн/євро, російський рубль 0,3694-0,3698 грн/рубль.

Курс долара перейшов до зниження на міжбанку

Нагадаємо, 18 січня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,3700 - 28,3900 грн/долар, євро 32,2453 - 32,2652 грн/євро, російський рубль 0,3703 - 0,3707 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара трохи знизився після досягнення річного максимуму. Національний банк України (НБУ) на 20 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,40 гривень за долар. Курс впав на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

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