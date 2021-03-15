Курс доллара перешел к снижению на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 15 марта 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 27,62 гривен за доллар, курс в покупке до 27,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 32,94 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 12 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,7150 - 27,7300 грн/доллар, евро 33,0639 - 33,0818 грн/евро, российский рубль 0,3778 - 0,3781 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,6100 - 27,6250 грн/доллар, евро 32,9359 - 32,9483 грн/евро, российский рубль 0,3773 - 0,3777 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,64 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 марта установлен на таком уровне: 27,6434 гривен за 1 доллар (-0,0871 грн). При этом курс доллара на 15 марта составляет 27,7305 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.