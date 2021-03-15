Курс долара перейшов до зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 15 березня 2021 року в порівнянні із закриттям попередній сесії знизився на 11 копійок до 27,62 гривень за долар, курс купівлі до 27,61 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 14 копійок до 32,94 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 12 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,7150 - 27,7300 грн/долар, євро 33,0639 - 33,0818 грн/євро, російський рубль 0,3778 - 0,3781 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,6100 - 27,6250 грн/долар, євро 32,9359 - 32,9483 грн/євро, російський рубль 0,3773 - 0,3777 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 16 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,64 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 березня встановлено на такому рівні: 27,6434 гривень за 1 долар (-0,0871 грн). При цьому курс долара на 15 березня становить 27,7305 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.