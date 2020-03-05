Курс доллара перешел к снижению

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 17 копеек до 24,84 гривен за доллар, курс евро снизился на 22 копейки до 27,70 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,56 (24,75 - 4 марта), продажи - 24,84 (25,01 - 4 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,27 (27,49 - 4 марта), продажи - 27,70 (27,92 - 4 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,46 (3,47 - 4 марта), продажи 3,81 (3,83 - 4 марта) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,70 - 24,90 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 5 марта межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии снизились на 8 копеек до 24,76 гривен за доллар, курс в покупке 24,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 27,54 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 5 марта справочный курс на уровне 24,74 грн/доллар, снизив его по сравнению с 4 марта (24,92 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что укрепление курса гривны к доллару не принесло положительных последствий. По его словам, укрепление гривны ударило по экспорту, но никак не отразилось на благосостоянии обычных украинцев.

Отметим, по прогнозу аналитиков смена правительства Украины в условиях глобальной эпидемии коронавируса и лихорадки на мировых рынках может привести к росту курса доллара до 27 гривен.