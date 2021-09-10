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Курс доллара перешел к росту на межбанке

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 10 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 26,76 гривен за доллар, курс в покупке до 26,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 31,66 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,7400 - 26,7600 грн/доллар, евро 31,6441 - 31,6651 грн/евро, российский рубль 0,3671 - 0,3675 грн/рубль.

Напомним, торги по доллару на межбанке 9 сентября закрылись в диапазоне: 26,6750 - 26,6950 грн/доллар, евро 31,5165 - 31,5374 грн/евро, российский рубль 0,3656 - 0,3660 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара падает второй день подряд. Официальный курс гривны к доллару на 13 сентября установлен на таком уровне: 26,6782 гривен за 1 доллар (-0,0482 грн). При этом курс доллара на 10 сентября составляет 26,7264 гривен за 1 доллар.

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