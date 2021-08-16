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Курс доллара перешел к росту на межбанке

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 16 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 26,75 гривен за доллар, курс в покупке до 26,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 31,50 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,7350 - 26,7550 грн/доллар, евро 31,4777 - 31,5013 грн/евро, российский рубль 0,3639 - 0,3643 грн/рубль.

Напомним, торги по доллару на межбанке 13 августа 2021 года закрылись в диапазоне: 26,6450 - 26,6650 грн/доллар, евро 31,3505 - 31,3713 грн/евро, российский рубль 0,3629 - 0,3633 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара упал до минимума с июня 2020 года. Официальный курс гривны к доллару на 17 августа установлен на таком уровне: 26,6457 гривен за 1 доллар (-0,0474 грн). При этом курс доллара на 16 августа составляет 26,6931 гривен за 1 доллар.

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