ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Новость на русском →
Україна, Середа 28 липня 2021 17:10
Курс долара перейшов до зростання на міжбанку Фото: курс долара виріс на 5 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 28 липня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 26,94 гривень за долар, курс в покупці до 26,92 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 31,74 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,9200 - 26,9400 грн/долар, євро 31,7252 - 31,7487 грн/євро, російський рубль 0,3649-0,3653 грн/рубль.

Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 27 липня 2021 року закрилися в діапазоні: 26,8700 - 26,8900 грн/долар, євро 31,7442 - 31,7678 грн/євро, російський рубль 0,3643 - 0,3647 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара оновив мінімум за рік. Офіційний курс гривні до долара на 29 липня встановлено на такому рівні: 26,8628 гривень за 1 долар (-0,0432 грн). При цьому курс долара на 28 липня становить 26,906 гривень за 1 долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро Курс рубля
NEWS
Україна через "Дельту" посилює правила в'їзду: що зміниться
Україна через "Дельту" посилює правила в'їзду: що зміниться
DAILY
Всім укол. Кого у світі зобов'язали до вакцинації і чого чекати українцям
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Всім укол. Кого у світі зобов'язали до вакцинації і чого чекати українцям