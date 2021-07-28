Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 28 липня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 26,94 гривень за долар, курс в покупці до 26,92 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 31,74 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,9200 - 26,9400 грн/долар, євро 31,7252 - 31,7487 грн/євро, російський рубль 0,3649-0,3653 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 27 липня 2021 року закрилися в діапазоні: 26,8700 - 26,8900 грн/долар, євро 31,7442 - 31,7678 грн/євро, російський рубль 0,3643 - 0,3647 грн/рубль.