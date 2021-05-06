Курс доллара перешел к росту на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 6 мая 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,76 гривен за доллар, курс в покупке до 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 21 копейку до 33,48 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 5 мая 2021 года закрылись в диапазоне: 27,7150 - 27,7400 грн/доллар, евро 33,2496 - 33,2796 грн/евро, российский рубль 0,3704 - 0,3709 грн/рубль.уне.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7400 - 27,7600 грн/доллар, евро 33,4627 - 33,4813 грн/евро, российский рубль 0,3726 - 0,3731 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,72 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 7 мая установлен на таком уровне: 27,7205 гривен за 1 доллар (-0,0134 грн). При этом курс доллара на 6 мая составляет 27,7339 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накан