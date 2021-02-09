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Курс долара перейшов до зростання міжбанку

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 лютого 2021 17:40
Курс долара перейшов до зростання міжбанку Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 9 лютого 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,72 гривень за долар, курс купівлі до 27,70 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 18 копійок до 33,51 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,7000 - 27,7200 грн/долар, євро 33,4948 - 33,5190 грн/євро, російський рубль 0,3739 - 0,3744 грн/рубль.

Курс долара перейшов до зростання міжбанку

Нагадаємо, 8 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,6400 - 27,6550 грн/долар, євро 33,3200 - 33,3381 грн/євро, російський рубль 0,3720 - 0,3724 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) 10 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,64 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 10 лютого встановлено на такому рівні: 27,6426 гривень за 1 долар (-0,0225 грн). При цьому курс долара на 9 лютого становить: 27,6651 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується восьмий день поспіль і опустився до мінімуму з вересня минулого року. Нижче курс був тільки 2 вересня 2020 року - 27,60 гривень.

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