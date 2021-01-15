Курс доллара перешел к росту на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 15 января 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 28,14 гривен за доллар, курс в покупке до 28,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 34,04 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1200 - 28,1400 грн/доллар, евро 34,0195 - 34,0437 грн/евро, российский рубль 0,3817 - 0,3821 грн/рубль.

Отметим, 14 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0550 - 28,0750 грн/доллар, евро 33,9914 - 34,0156 грн/евро, российский рубль 0,3819 - 0,3823 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,05 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 января установлен на таком уровне: 28,0524 гривен за 1 доллар (-0,0085 грн). При этом курс доллара на 15 января составляет: 28,0609 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снова снизился после роста накануне.