Курс доллара перешел к росту на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 16 декабря 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 8 копеек до 27,85 гривен за доллар, курс в покупке до 27,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 33,97 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8350 - 27,8550 грн/доллар, евро 33,9475 - 33,9719 грн/евро, российский рубль 0,3783 - 0,3788 грн/рубль.

Отметим, 15 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7550 - 27,7750 грн/доллар, евро 33,7139 - 33,7382 грн/евро, российский рубль 0,3770 - 0,3774 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 декабря установлен на таком уровне: 27,7373 гривен за 1 доллар (-0,0217 грн). При этом курс доллара на 16 декабря составляет: 27,759 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс упал до минимума за три месяца. В последний раз ниже курс был 7 сентября - 27,7325 гривен за доллар.