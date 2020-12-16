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Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав на 8 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 16 грудня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 27,85 гривень за долар, курс купівлі до 27,83 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 24 копійки до 33,97 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,8350 - 27,8550 грн/долар, євро 33,9475 - 33,9719 грн/євро, російський рубль 0,3783 - 0,3788 грн/рубль.

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Нагадаємо, 15 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 27,7550 - 27,7750 грн/долар, євро 33,7139 - 33,7382 грн/євро, російський рубль 0,3770 - 0,3774 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 17 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 17 грудня встановлено на такому рівні: 27,7373 гривень за 1 долар (-0,0217 грн). При цьому курс долара на 16 грудня становить: 27,759 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс впав до мінімуму за три місяці. Востаннє нижче курс був 7 вересня - 27,7325 гривень за долар.

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