Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся до рівня 28,15 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 8 грудня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 13 копійки до 28,16 гривень за долар, курс купівлі до 28,14 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 34,13 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,1400 - 28,1600 грн/долар, євро 34,1141 - 34,1355 грн/євро, російський рубль 0,3841 - 0,3845 грн/рубль.

Відзначимо, 7 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1100 - 28,1300 грн/долар, євро 34,1536 - 34,1751 грн/євро, російський рубль 0,3820 - 0,3825 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 9 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,08 гривень за долар. Курс на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 9 грудня встановлено на такому рівні: 28,0828 гривень за 1 долар (-0,1566 грн). При цьому курс долара на 8 грудня становить: 28,2394 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс знижується п'ятий день поспіль після безперервного зростання з середини листопада.