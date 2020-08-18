Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 18 серпня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 4 копійки до 27,29 гривень за долар, курс купівлі до 27,27 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 27 копійок до 32,63 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,2750 - 27,2950 грн/долар, євро 32,6127 - 32,6366 грн/євро, російський рубль 0,3731 - 0,3736 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,2750 27,2950 EUR/UAH 32,6127 32,6366 RUB/UAH 0,3731 0,3736

нагадаємо, 17 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,2350 - 27,2550 грн/долар, євро 32,3388 - 32,3625 грн/євро, російський рубль 0,3710 - 0,3714 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 18 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 27,38 гривень за долар. Курс євро знизився на 4 копійки до 32,45 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,13 (27,23 - 17 серпня), продажу - 27,38 (27,47 - 17 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 31,98 (32,00 - 17 серпня), продажу - 32,45 (32,49 - 17 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,42 (3,43 - 17 серпня), продажу 3,81 (3,83 - 17 серпня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 19 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,22 гривень за долар, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 19 серпня встановлено на такому рівні: 27,2297 гривень за 1 долар (-0,0764 грн). При цьому курс долара на 18 серпня становить 27,3061 гривень за 1 долар.