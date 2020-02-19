Курс доллара перешел к росту

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 февраля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 24,54 гривен за доллар, курс евро снизился на 3 копейки до 26,59 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,30 (24,27 - 18 февраля), продажи - 24,54 (24,48 - 18 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,24 (26,27 - 18 февраля), продажи - 26,59 (26,62 - 18 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,54 (3,54 - 18 февраля), продажи 3,88 (3,89 - 18 февраля) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,35-24,50 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 19 февраля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии курс в продаже вырос на 8 копеек до 24,53 гривен за доллар, курс в покупке до 24,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 26,50 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 19 февраля справочный курс на уровне 24,52 грн/доллар, повысив его по сравнению с 18 февраля (24,44 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Отметим, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 18 февраля 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,529 млрд грн, в то время как неделей ранее сумму была 9,199 млрд грн. Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году.

Напомним, вопросы долговой политики были одной из тем встречи, которую руководство Национального банка Украины и представители экономического блока Кабинета министров провели в понедельник, 17 февраля.