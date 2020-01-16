Курс доллара перешел к росту

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 января 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 14 копеек до 24,22 гривен за доллар, курс евро вырос на 22 копейки до 26,97 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,03 (23,86 - 15 января), продажи - 24,22 (24,08 - 15 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,61 (26,34 - 15 января), продажи - 26,97 (26,75 - 15 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,59 (3,58 - 15 января), продажи 3,92 (3,90 - 15 января) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,00-24,25 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 16 января межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии продаже вырос на 5 копеек до 24,10 гривен за доллар, курс в покупке до 24,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копейки до 26,88 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 16 января справочный курс на уровне 24,07 грн/доллар, повысив его по сравнению с 15 января (23,96 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Отметим, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что на колебания курса доллара на наличном рынке накануне и после Нового года, прежде всего, повлиял психологический фактор.