Курс доллара перешел к росту

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 ноября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 24,34 гривен за доллар, курс евро вырос на 9 копеек до 26,95 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,13 (24,06 - 18 ноября), продажи - 24,34 (24,28 - 18 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,57 (26,48 - 18 ноября), продажи - 26,95 (26,86 - 18 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,47 - 18 ноября), продажи 3,84 (3,83 - 18 ноября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,20-24,50 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 19 ноября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 24,24 гривен за доллар, курс в покупке до 24,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 26,82 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 19 ноября справочный курс на уровне 24,20 грн/доллар, повысив его по сравнению с 18 ноября (24,12). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

По прогнозу аналитиков, в течение этой недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу Альпари, в конце недели доллар на межбанке может торговаться около 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,1 грн.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение неделе 11-19 ноября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 191,80 млн долларов, что на 180,2 млн долларов больше, чем неделей ранее (372,00 млн долларов).