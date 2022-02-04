Курс доллара падет второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,14 гривен за доллар. Курс снизился на 13 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 7 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 28,1468 гривен за 1 доллар (-0,1233 грн). При этом курс доллара на 4 февраля составляет: 28,2701 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 4 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 2 копейки до 28,24 гривен за доллар, курс в покупке до 28,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 32,34 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.