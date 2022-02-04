Курс долара впаде другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 7 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,14 гривень за долар. Курс знизився на 13 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 7 лютого 2022 року встановлено на такому рівні: 28,1468 гривень за 1 долар (-0,1233 грн). При цьому курс долара на 4 лютого становить: 28,2701 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується другий день поспіль.

Скріншот (bank.gov.ua)