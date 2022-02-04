Курс долара впаде другий день поспіль
Національний банк України (НБУ) на 7 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,14 гривень за долар. Курс знизився на 13 копійок порівняно з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс гривні до долара на 7 лютого 2022 року встановлено на такому рівні: 28,1468 гривень за 1 долар (-0,1233 грн). При цьому курс долара на 4 лютого становить: 28,2701 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується другий день поспіль.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Курс долара на міжбанку станом на 10:00 4 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 2 копійки до 28,24 гривень за долар, курс в покупці до 28,22 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 15 копійок до 32,34 гривень за євро.
Прогноз
За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.