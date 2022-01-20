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Курс доллара падает второй день подряд после достижения годового максимума

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,32 гривен за доллар. Курс упал на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 21 января 2022 года установлен на таком уровне: 28,3236 гривен за 1 доллар (-0,0802 грн). При этом курс доллара на 20 января составляет: 28,4038 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается второй день подряд после того, как он вырос до максимума за год.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 3 копейки до 28,28 гривен за доллар, курс в покупке - 28,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 32,12 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/2,6 грн.

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