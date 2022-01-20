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Курс долара падає другий день поспіль після досягнення річного максимуму

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Україна, Четвер 20 січня 2022 15:49
Курс долара падає другий день поспіль після досягнення річного максимуму Фото: курс долара впав на 8 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 21 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,32 гривень за долар. Курс впав на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 21 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 28,3236 гривень за 1 долар (-0,0802 грн). При цьому курс долара на 20 січня становить: 28,4038 гривень за 1 долар.

Курс долара падає другий день поспіль після досягнення річного максимуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується другий день поспіль після того, як він виріс до максимуму за рік.

Курс долара падає другий день поспіль після досягнення річного максимуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 20 січня 2022 року у продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 3 копійки до 28,28 гривень за долар, курс в покупці - 28,26 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 32,12 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/2,6 грн.

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