Курс долара падає другий день поспіль після досягнення річного максимуму

Національний банк України (НБУ) на 21 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,32 гривень за долар. Курс впав на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 21 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 28,3236 гривень за 1 долар (-0,0802 грн). При цьому курс долара на 20 січня становить: 28,4038 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується другий день поспіль після того, як він виріс до максимуму за рік.

Скріншот (bank.gov.ua)