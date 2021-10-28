Курс долара падає другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 29 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,32 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 29 жовтня встановлено на такому рівні: 26,3265 гривень за 1 долар (-0,0447 грн). При цьому курс долара на 28 жовтня становить 26,3712 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 28 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,35 гривень за долар, курс в покупці до 26,33 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 30,56 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.