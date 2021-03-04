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Курс доллара падает второй день подряд

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,84 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 4 марта установлен на таком уровне: 27,8477 гривен за 1 доллар (-0,0853 грн). При этом курс доллара на 3 марта составляет 27,933 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс снижается второй день подряд после того, как он вырос до 28 гривен впервые за последний месяц.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 3 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,88 гривен за доллар, курс в покупке до 27,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 33,66 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.

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Новости Украины курс НБУКурс гривныКурс доллара
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