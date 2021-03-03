НБУ опустил официальный курс доллара ниже 28 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,93 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 марта установлен на таком уровне: 27,933 гривен за 1 доллар (-0,0677 грн). При этом курс доллара на 2 марта составляет 28,0007 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, курс снизился после того как накануне он вырос до 28 гривен впервые за последний месяц.