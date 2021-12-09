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Курс долара падає третій день поспіль

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Україна, Четвер 09 грудня 2021 16:00
Курс долара падає третій день поспіль Фото: курс долара знизився на 11 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 10 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,10 гривень за долар. Курс знизився на 11 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 10 грудня встановлено на такому рівні: 27,1013 гривень за 1 долар (-0,1154 грн). При цьому курс долара на 9 грудня становить: 27,2167 гривень за 1 долар.

Курс долара падає третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується третій день поспіль після зростання протягом трьох тижнів поспіль.

Курс долара падає третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 9 грудня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 27,13 гривень за долар, курс в покупці до 27,11 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 30,71 гривень за євро.

Прогноз

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2026 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе в 2021 році - 27,32 грн/Долар.

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