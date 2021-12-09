Курс долара падає третій день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 10 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,10 гривень за долар. Курс знизився на 11 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 10 грудня встановлено на такому рівні: 27,1013 гривень за 1 долар (-0,1154 грн). При цьому курс долара на 9 грудня становить: 27,2167 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується третій день поспіль після зростання протягом трьох тижнів поспіль.

Скріншот (bank.gov.ua)