Курс доллара падает третий день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом, курс снижается третий день подряд после того, как он вырос до 28 гривен впервые за последний месяц.

Официальный курс гривны к доллару на 5 марта установлен на таком уровне: 27,7564 гривен за 1 доллар (-0,0913 грн). При этом курс доллара на 4 марта составляет 27,8477 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 4 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,83 гривен за доллар, курс в покупке до 27,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,53 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.