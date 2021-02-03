Курс доллара падает третий день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,05 гривен за доллар. Курс снизился на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 февраля установлен на таком уровне: 28,0589 гривен за 1 доллар (-0,0014 грн). При этом курс доллара на 2 февраля составляет: 28,0603 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается третий день подряд.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек до 28,16 гривен за доллар, курс в покупке до 28,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 33,98 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,0/28,2 грн.