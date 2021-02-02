Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 2 февраля

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара снизился на 7 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,06 гривен за доллар. Курс снизился на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 2 февраля установлен на таком уровне: 28,0603 гривен за 1 доллар (-0,0721 грн). При этом курс доллара на 1 февраля составляет: 28,1324 гривен за 1 доллар.



Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 28,14 гривен за доллар, курс в покупке до 28,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 34,12 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,0/28,2 грн.