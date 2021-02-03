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Курс долара падає третій день поспіль

Київ, Середа 03 лютого 2021 07:45
Курс долара падає третій день поспіль
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара знизився на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 3 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,05 гривень за долар. Курс знизився на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 лютого встановлено на такому рівні: 28,0589 гривень за 1 долар (-0,0014 грн). При цьому курс долара на 2 лютого становить: 28,0603 гривень за 1 долар.

Курс долара падає третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується третій день поспіль.

Курс долара падає третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 2 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 10 копійок до 28,16 гривень за долар, курс купівлі до 28,13 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 33,98 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,0/28,2 грн.

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