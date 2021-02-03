Курс долара падає третій день поспіль

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара знизився на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 3 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,05 гривень за долар. Курс знизився на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 лютого встановлено на такому рівні: 28,0589 гривень за 1 долар (-0,0014 грн). При цьому курс долара на 2 лютого становить: 28,0603 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується третій день поспіль.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 2 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 10 копійок до 28,16 гривень за долар, курс купівлі до 28,13 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 33,98 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,0/28,2 грн.